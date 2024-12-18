Обстрел Черниговщины — россияне убили мужчину в собственном доме

РФ убила мужчину на Черниговщине — фото последствий обстрела
Из-за обстрела погиб гражданский мужчина в Черниговской области. Россияне попали в частный дом.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram в среду, 18 декабря.
Обстрел приграничья Черниговщины
Как отметили в полиции, россияне обстреляли пограничную Семеновскую громаду Новгород-Северского района, что на Черниговщине. Снаряд попал в частный дом. В результате удара погиб 74-летний мужчина.
"На месте происшествия полицейские собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов", — сообщили в полиции.
Напомним, ситуация на фронте остается напряженной. Россияне используют свое преимущество в живой силе и технике и атакуют позиции украинских военных. За последние сутки произошло 199 боевых столкновений.
Российские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в форму ВСУ, чтобы проникнуть на украинские позиции. Большинство таких попыток обнаруживается и блокируется.
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