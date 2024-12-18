Обстрел Черниговщины — россияне убили мужчину в собственном доме

Полицейский фиксирует последствия российских обстрелов. Фото: Нацполиция

Из-за обстрела погиб гражданский мужчина в Черниговской области. Россияне попали в частный дом.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram в среду, 18 декабря.

Читайте также:

Обстрел приграничья Черниговщины

Как отметили в полиции, россияне обстреляли пограничную Семеновскую громаду Новгород-Северского района, что на Черниговщине. Снаряд попал в частный дом. В результате удара погиб 74-летний мужчина.

"На месте происшествия полицейские собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов", — сообщили в полиции.

Сообщения об обстреле Черниговской области. Фото: скриншот

Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

Напомним, ситуация на фронте остается напряженной. Россияне используют свое преимущество в живой силе и технике и атакуют позиции украинских военных. За последние сутки произошло 199 боевых столкновений.

Российские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в форму ВСУ, чтобы проникнуть на украинские позиции. Большинство таких попыток обнаруживается и блокируется.