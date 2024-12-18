Втрати ворога на 18 грудня 2024 року — звіт Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Ситуація на фронті залишається напруженою, адже окупанти, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує позиції українських військових. Так, за останню добу відбулося 199 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ситуація на фронті станом на 18 грудня

За даними Генштабу, попри напружену ситуацію на фронті, українські захисники та захисниці стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Крім того, росіяни скинули 75 КАБів на позиції Сил оборони та населені пункти і здійснили понад 4 300 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1800 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни активно застосовували авіацію та атакували 21 раз. Вони намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку окупанти активно застосовували бомбардувальну авіацію. Ворог здійснив сім атак у бік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

Бої на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.

На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

Яка ситуація на Курщині

Минулої доби на Курському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів, завдав вісім авіаударів, скинувши 10 КАБів.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів на 18 грудня

Зазначається, що українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили:

чотири танки,

21 бойову броньовану машину,

п'ять артилерійських систем,

64 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

60 автомобілів,

дві одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів станом на 18 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський заявив, на скільки кілометрів розтягнулась лінія фронту. За його словами, найскладніша ситуація наразі на Покровському та Курахівському напрямках.

Також ми писали, що очільник Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ росіян на Запоріжжя.