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Обстрелы и 200 атак за сутки — Генштаб о ситуации на фронте

18 декабря 2024 09:04
Карина Приходько - Редактор
Потери врага на 18 декабря 2024 года — отчет Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Ситуация на фронте остается напряженной, ведь оккупанты, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакуют позиции украинских военных. Так, за последние сутки произошло 199 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Ситуация на фронте по состоянию на 18 декабря

По данным Генштаба, несмотря на напряженную ситуацию на фронте, украинские защитники и защитницы стойко сдерживают давление оккупантов и наносят врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Кроме того, россияне сбросили 75 КАБов на позиции Сил обороны и населенные пункты и произвели более 4 300 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения около 1 800 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении во враг четырежды без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне активно применяли авиацию и атаковали 21 раз. Они пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отразили девять атак противника вблизи Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты активно применяли бомбардировочную авиацию. Враг совершил семь атак в сторону Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Млечного, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветов.

ситуация на фронте 18 декабря
Бои на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного.

На Времивском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки врага вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Какая ситуация на Курщине

За прошедшие сутки на Курском направлении наши защитники отбили 49 вражеских атак, враг совершил около пятисот артиллерийских обстрелов, нанес восемь авиаударов, сбросив 10 КАБов.

бои на фронте 18 декабря
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов на 18 декабря

Отмечается, что украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 580 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • четыре танка,
  • 21 боевую бронированную машину,
  • пять артиллерийских систем,
  • 64 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 60 автомобилей,
  • две единицы специальной техники.
потери окупантов на 18 декабря 2024 года
Потери оккупантов по состоянию на 18 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно Александр Сырский заявил, на сколько километров растянулась линия фронта. По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Покровском и Кураховском направлениях.

Также мы писали, что глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян на Запорожье.

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