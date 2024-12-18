Обстріл Чернігівщини — росіяни вбили чоловіка у власному будинку

Поліцейський фіксує наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Через обстріл загинув цивільний чоловік в Чернігівській області. Росіяни влучили у приватний будинок.

Про це повідомила Національна поліція України в Telegram у середу, 18 грудня.

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Як зазначили у поліції, росіяни обстріляли прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району, що на Чернігівщині. Снаряд потрапив у приватний будинок. Внаслідок удару загинув 74-річний чоловік.

"На місці події поліцейські зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів", — повідомили у поліції.

Повідомлення про обстріл Чернігівської області. Фото: скриншот

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається напруженою. Росіяни використовують свою перевагу в живій силі та техніці й атакують позиції українських військових. За останню добу відбулося 199 бойових зіткнень.

Російські диверсійно-розвідувальні групи переодягаються у форму ЗСУ, аби проникнути на українські позиції. Більшість таких спроб виявляється і блокується.