РФ и Беларусь сократили военные учения "Запад-2025"

Военные учения в Беларуси. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия и Беларусь сократили масштаб совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые должны были состояться в сентябре этого года. Основной маневр перенесли подальше от западных границ страны.

Об этом пишет ISW.

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Россия и Беларусь сократили масштабы совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025" и перенесли основные маневры подальше от западных границ Беларуси. Аналитики предполагают, что таким образом там пытаются создать видимость "сотрудничества" и отвлечь внимание от ограниченных военных возможностей РФ за пределами Украины.

В то же время по словам главы минобороны Беларуси Виктора Хренина, это решение приняли, чтобы "продемонстрировать готовность к деэскалации, диалогу и миру". Ранее было известно, что в учениях примут участие не менее 13 тысяч человек.

В ISW считают, что сокращение масштабов учений связано с тем, что большинство войск воюют в Украине.

Например, 1-я гвардейская армия РФ, 20-я общевойсковая армия и 6-я общевойсковая армия, а также примерно 4000 военных воздушно-десантных войск, участвовавших в совместных учениях "Запад-2021", — сейчас в Украине. А в 2023 году российские официальные лица неожиданно отменили учения из-за потребности России в технике и личном составе.

Ранее в ISW предположили, что РФ усилила атаки на Украину, чтобы скрыть неудачи на фронте.

Также по мнению аналитиков, заявления России о создании так называемой "буферной зоны" — это лишь фантазии.