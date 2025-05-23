Росія ставить під сумнів легітимність влади України — в ISW назвали причину

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

У Росії продовжують ставити під сумнів легітимність української переговорної групи та влади. Ймовірно, Москва готується до відмови від будь-яких мирних угод щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Заяви РФ про "нелегітимність" влади України

Директор юридичного департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін нещодавно заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито "давно втратив внутрішню та зовнішню легітимність". За його словами, "можуть виникнути проблеми" з будь-якими угодами, який він підпише.

Мусіхін каже, що документи повинна підписувати людина, "яка має мандат". Він наголошує на необхідності обрати нового лідера України.

Крім того, директор юридичного департаменту МЗС РФ вважає, що Конституція України може надати голові Верховної Ради України повноваження підписувати угоди.

А одне з російських видань також поширило інформацію нібито від джерела, яке "близьке до переговорів в Стамбулі". За його словами, "Україні доведеться змінити склад своєї переговорної групи, щоб працювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору, оскільки українська делегація на нещодавніх стамбульських переговорах мала дефіцит політиків".

"Джерело також поставило під сумнів легітимність будь-якої майбутньої української переговорної групи, стверджуючи, що до складу групи можуть входити "шпигуни", які працюють на європейські держави або Сполучені Штати. Мусіхін повторює давнє хибне твердження Кремля про те, що Зеленський не є легітимним лідером України і тому не може підписувати жодних угод з Росією", — йдеться у звіті.

Мусіхін також декілька разів повторив слова російського диктатора Володимира Путіна, що ВРУ є "єдиною легітимною владою в Україні".

У Кремлі давно закликають провести вибори, аби "уряд був легітимним". Водночас Конституція та закон України прямо забороняють вибори під час воєнного стану, а також забороняють українському уряду скасовувати воєнний стан під час вторгнення ворожої країни.

Росія хоче вийти з мирних угод

Аналітики ISW проаналізували заяви російських чиновників.

"Заяви Мусіхіна та ці повідомлення російських державних ЗМІ є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на встановлення умов для Росії, щоб виправдати свій вихід з будь-яких майбутніх мирних угод з Україною в обраний Росією час та підтримати неодноразову вимогу Росії, щоб Україна погодилася на зміну режиму та встановлення проросійського уряду", — пояснили вони.

Нагадаємо, Путін заявив про створення "буферної зони" між Росією та Україною. За його словами, наразі це питання обговорюється окупантами.

Раніше в ISW пояснили, що російський диктатор може планувати наступ на Суми, аби використати це як інструмент тиску під час мирних переговорів.