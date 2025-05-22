Росія хоче захопити Суми та Сумську область, аби створити буферну зону, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін може планувати наступ на місто Суми, аби використати це як інструмент тиску на Україну під час майбутніх мирних переговорів. Також Москва хоче використати область як буферну зону.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 22 травня.

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Путін хоче захопити Суми

Аналітики зазначають, що зустріч Путіна з посадовцями Курської області 20 травня була інсценована для публічного озвучення планів щодо створення буферної зони на території Сумської області. Під час обговорення голова Глушковського району Павло Золотарьов прямо запропонував "захопити принаймні Суми", на що Путін не заперечив, а лише уточнив глибину цієї зони.

В ISW вважають, що таким чином Кремль прагне легітимізувати потенційну анексію частини Сумщини, щоб вимагати її передачі Росії під виглядом "забезпечення безпеки" в рамках переговорів. Також зазначається, що Путін намагається зміцнити свій образ ефективного лідера воєнного часу.

"Місто Суми розташоване приблизно за 25 кілометрів від міжнародного кордону, і створення буферної зони, що охоплювала б Суми, дозволило б Росії ускладнити для українських військ нанесення ударів артилерією та тактичними безпілотниками по території РФ", — йдеться у повідомленні.

Попри ці плани, ISW зазначає, що російські війська навряд чи зможуть захопити Суми у найближчій перспективі. Місто має довоєнне населення понад 250 тисяч осіб, а у складі наступального угруповання РФ на цьому напрямку наразі недостатньо сил для штурму такого масштабу. Досі росіяни не змогли взяти жодного великого міста з липня 2022 року.

За даними українських військових та аналітиків, наступальні дії РФ на Сумщині здійснюють підрозділи 18-ї та 72-ї мотострілецьких дивізій, а також десантники 83-ї бригади. Проте їхні можливості обмежені, і швидкий прорив виглядає малоймовірним.

ISW підкреслює, що справжньою метою Росії є не лише військовий прорив, а й політична вигода — створення приводу для нових територіальних претензій до України.

Нагадаємо, 21 травня російські окупанти намагались атакувати Суми дронами. У місті пошкоджено підприємства, частина міста залишилася без світла.