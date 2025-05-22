Россия хочет захватить Сумы и Сумскую область, чтобы создать буферную зону, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Александр Казаков/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин может планировать наступление на город Сумы, чтобы использовать это как инструмент давления на Украину во время будущих мирных переговоров. Также Москва хочет использовать область как буферную зону.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в четверг, 22 мая.

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Путин хочет захватить Сумы

Аналитики отмечают, что встреча Путина с чиновниками Курской области 20 мая была инсценирована для публичного озвучивания планов по созданию буферной зоны на территории Сумской области. При обсуждении глава Глушковского района Павел Золотарев прямо предложил "захватить по крайней мере Сумы", на что Путин не возразил, а лишь уточнил глубину этой зоны.

В ISW считают, что таким образом Кремль стремится легитимизировать потенциальную аннексию части Сумщины, чтобы требовать ее передачи России под видом "обеспечения безопасности" в рамках переговоров. Также указывается, что Путин пытается укрепить свой образ эффективного лидера военного времени.

"Город Сумы расположен примерно в 25 километрах от международной границы, и создание буферной зоны, которая охватывала бы Сумы, позволило бы России усложнить для украинских войск нанесение ударов артиллерией и тактическими беспилотниками по территории РФ", — говорится в сообщении.

Несмотря на эти планы, ISW отмечает, что российские войска вряд ли смогут захватить Сумы в ближайшей перспективе. Город имеет довоенное население более 250 тысяч человек, а в составе наступательной группировки РФ на этом направлении пока недостаточно сил для штурма такого масштаба. До сих пор россияне не смогли взять ни одного крупного города с июля 2022 года.

По данным украинских военных и аналитиков, наступательные действия РФ на Сумщине осуществляют подразделения 18-й и 72-й мотострелковых дивизий, а также десантники 83-й бригады. Однако их возможности ограничены, и быстрый прорыв выглядит маловероятным.

ISW подчеркивает, что настоящей целью России является не только военный прорыв, но и политическая выгода — создание повода для новых территориальных претензий к Украине.

Напомним, 21 мая российские оккупанты пытались атаковать Сумы дронами. В городе повреждены предприятия, часть города осталась без света.