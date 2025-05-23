Россия ставит под сомнение легитимность власти Украины — в ISW назвали причину

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

В России продолжают ставить под сомнение легитимность украинской переговорной группы и власти. Вероятно, Москва готовится к отказу от любых мирных соглашений по войне в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Директор юридического департамента МИД России Максим Мусихин недавно заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы "давно потерял внутреннюю и внешнюю легитимность". По его словам, "могут возникнуть проблемы" с любыми соглашениями, который он подпишет.

Мусихин говорит, что документы должен подписывать человек, "который имеет мандат". Он подчеркивает необходимость избрать нового лидера Украины.

Кроме того, директор юридического департамента МИД РФ считает, что Конституция Украины может предоставить главе Верховной Рады Украины полномочия подписывать соглашения.

А одно из российских изданий также распространило информацию якобы от источника, который "близок к переговорам в Стамбуле". По его словам, "Украине придется изменить состав своей переговорной группы, чтобы работать над меморандумом о будущем мирном договоре, поскольку украинская делегация на недавних стамбульских переговорах имела дефицит политиков".

"Источник также поставил под сомнение легитимность любой будущей украинской переговорной группы, утверждая, что в состав группы могут входить "шпионы", которые работают на европейские государства или Соединенные Штаты. Мусихин повторяет давнее ложное утверждение Кремля о том, что Зеленский не является легитимным лидером Украины и поэтому не может подписывать никаких соглашений с Россией", — говорится в отчете.

Мусихин также несколько раз повторил слова российского диктатора Владимира Путина, что ВРУ является "единственной легитимной властью в Украине".

В Кремле давно призывают провести выборы, чтобы "правительство было легитимным". В то же время Конституция и закон Украины прямо запрещают выборы во время военного положения, а также запрещают украинскому правительству отменять военное положение во время вторжения вражеской страны.

Россия хочет выйти из мирных соглашений

Аналитики ISW проанализировали заявления российских чиновников.

"Заявления Мусихина и эти сообщения российских государственных СМИ являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на установление условий для России, чтобы оправдать свой выход из любых будущих мирных соглашений с Украиной в выбранное Россией время и поддержать неоднократное требование России, чтобы Украина согласилась на смену режима и установление пророссийского правительства", — пояснили они.

Напомним, Путин заявил о создании "буферной зоны" между Россией и Украиной. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается оккупантами.

Ранее в ISW объяснили, что российский диктатор может планировать наступление на Сумы, чтобы использовать это как инструмент давления во время мирных переговоров.