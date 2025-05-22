Війна в Україні — Путін хоче створити буферну зону

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив про створення "буферної зони" між Україною та РФ. За його словами, російські війська "зараз вирішують це питання".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Наші Збройні сили зараз це завдання вирішують, активно придушуються вогневі точки противника", — заявив Путін.

Крім того, диктатор доручив приділити "приділити особливу увагу", аби допомогти жителям прикордонних областей.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що Путін планує наступ на Суми, аби використати це як інструмент тиску на Україну під час переговорів. Москва хоче використати область як буферну зону.

Крім того, аналітики вважають, що російський диктатор умисно затягує війну в Україні. Росія не демонструє жодної готовності до компромісів.