Война в Украине — Путин хочет создать буферную зону

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил о создании "буферной зоны" между Украиной и РФ. По его словам, российские войска "сейчас решают этот вопрос".

Об этом сообщают росСМИ.

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"Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника", — заявил Путин.

Кроме того, диктатор поручил уделить "уделить особое внимание", чтобы помочь жителям приграничных областей.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Путин планирует наступление на Сумы, чтобы использовать это как инструмент давления на Украину во время переговоров. Москва хочет использовать область как буферную зону.

Кроме того, аналитики считают, что российский диктатор умышленно затягивает войну в Украине. Россия не демонстрирует никакой готовности к компромиссам.