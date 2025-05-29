РФ та Білорусь скоротили військові навчання "Захід-2025"

Військові навчання в Білорусі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025", які мали відбутися у вересні цього року. Основний маневр перенесли подалі від західних кордонів країни.

Про це пише ISW.

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Росія і Білорусь скоротили масштаби спільних російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025" й перенесли основні маневри подалі від західних кордонів Білорусі. Аналітики припускають, що таким чином там намагаються створити видимість "співпраці" та відвернути увагу від обмежених військових можливостей РФ за межами України.

Водночас за словами голови міноборони Білорусі Віктора Хреніна, це рішення ухвалили, аби "продемонструвати готовність до деескалації, діалогу та миру". Раніше було відомо, що в навчаннях візьмуть участь щонайменше 13 тисяч осіб.

В ISW вважають, що скорочення масштабів навчань пов'язано з тим, що більшість військ воюють в Україні.

Наприклад, 1-ша гвардійська армія РФ, 20-та загальновійськова армія та 6-та загальновійськова армія, а також приблизно 4000 військових повітряно-десантних військ, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2021", — наразі в Україні. А у 2023 році російські офіційні особи несподівано скасували навчання через потреби Росії в техніці та особовому складі.

Раніше в ISW припустили, що РФ посилила атаки на Україну, аби приховати невдачі на фронті.

Також на думку аналітиків, заяви Росії щодо створення так званої "буферної зони" — це лише фантазії.