Аналітики ISW відповіли, чи реальними є плани РФ щодо створення "буферної зони"

Російські війська. Фото: Укрінформ

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки реальними є плани Росії щодо створення так званої "буферної зони". На думку експертів, це виглядає як фантазія, яка не матиме успіху.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Отже, на думку аналітиків ISW, створення озвученої заступником голови Ради Безпеки РФ Дмитром Медведєвим "буферної зони" виглядає як кривава фантазія без шансу на успіх. Зауважимо, що російський чиновник сказав, що "буферна зона" має займати всю територію Україну.

В ISW зазначають, що росіяни практично не мають шансів на захоплення всієї території України.

У звіті пояснюється, що за нинішніх темпів наступу і за умови нинішніх темпів втрат особового складу, російським військам знадобиться приблизно століття, щоб захопити запропоновану Медведєвим "буферну зону". При цьому загальні втрати цієї кампанії можуть сягнути близько 50 мільйонів осіб.

В Інституті вивчення війни нагадали, що в період з 1 січня по 24 травня 2025 року, росіяни просувалися в середньому на приблизно 14,3 км2 на добу по території України та Росії. За таких темпів, їм знадобиться близько 3,9 року, щоб захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і приблизно 91 рік — щоб захопити запропоновану Медведєвим "буферну зону", яка охоплює 587 459 км2 української території.

У звіті нагадали, що у лютому цього року аналітики Інституту оцінили, що Росії знадобиться 83 роки, щоб захопити решту 80% території України за тодішніх темпів наступу. Це свідчить про уповільнення просування росіян з лютого до травня 2025 року.

Крім того, у матеріалі видання The Washington Post від 24 травня, чинні та колишні західні посадовці зазначили, що впродовж останнього року (від середини 2024-го), російські війська щодня в середньому втрачали 1500 солдатів. Це означає, що у випадку збереження нинішнього рівня втрат упродовж 91 року, необхідного для створення "буферної зони" Медведєва, загальні втрати такої кампанії, можуть досягнути майже 50 мільйонів осіб, що становить приблизно третину поточного населення Росії.

Водночас аналітики ISW нагадали, що в перші місяці повномасштабної війни війська РФ не змогли досягти багатьох із зазначених цілей. А з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року, так і не взяли під контроль жодного великого міста.

Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Путін заявив про плани створити так звану "буферну зону" на кордоні з Україною.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що необхідно чинити більший тиск на главу Кремля.