Аналитики ISW ответили, реальны ли планы РФ по созданию "буферной зоны"

Российские войска. Фото: Укринформ

Аналитики Института изучения войны оценили насколько реальны планы России по созданию так называемой "буферной зоны". По мнению экспертов, это выглядит как фантазия, которая не будет иметь успеха.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Итак, по мнению аналитиков ISW, создание озвученной заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым "буферной зоны" выглядит как кровавая фантазия без шанса на успех. Заметим, что российский чиновник сказал, что "буферная зона" должна занимать всю территорию Украины.

В ISW отмечают, что россияне практически не имеют шансов на захват всей территории Украины.

В отчете объясняется, что при нынешних темпах наступления и при условии нынешних темпов потерь личного состава, российским войскам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону". При этом общие потери этой кампании могут достичь около 50 миллионов человек.

В Институте изучения войны напомнили, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года, россияне продвигались в среднем на примерно 14,3 км2 в сутки по территории Украины и России. При таких темпах, им понадобится около 3,9 года, чтобы захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год — чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", которая охватывает 587 459 км2 украинской территории.

В отчете напомнили, что в феврале этого года аналитики Института оценили, что России понадобится 83 года, чтобы захватить остальные 80% территории Украины при тогдашних темпах наступления. Это свидетельствует о замедлении продвижения россиян с февраля до мая 2025 года.

Кроме того, в материале издания The Washington Post от 24 мая, действующие и бывшие западные чиновники отметили, что в течение последнего года (с середины 2024-го), российские войска ежедневно в среднем теряли 1500 солдат. Это означает, что в случае сохранения нынешнего уровня потерь в течение 91 года, необходимого для создания "буферной зоны" Медведева, общие потери такой кампании могут достичь почти 50 миллионов человек, что составляет примерно треть текущего населения России.

В то же время аналитики ISW напомнили, что в первые месяцы полномасштабной войны войска РФ не смогли достичь многих из указанных целей. А с момента захвата Бахмута в мае 2023 года, так и не взяли под контроль ни одного крупного города.

Напомним, что недавно российский диктатор Путин заявил о планах создать так называемую "буферную зону" на границе с Украиной.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что необходимо оказывать большее давление на главу Кремля.