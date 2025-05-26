Аналітики ISW пояснили ціль останніх масованих атак РФ на Україну

Наслідки атаки РФ на Україну. Фото: ДСНС/Telegram

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому Росія посилила масовані атаки на Україну. Відтак, ймовірно, це робиться для того, аби приховати невдачі російських військ на фронті.

Про це йдеться у звіті ISW.

Реклама

Читайте також:

Чому Росія посилила удари по Україні — пояснення

На думку експертів ISW, Кремль намагається використати великі пакети ударів і дедалі агресивнішу риторику, щоб відвернути увагу від поганої роботи російських військових на цьому етапі війни.

Аналітики зазначають, що Путін може вважати, що значні удари по українських містах і агресивна російська риторика проти НАТО та східноєвропейських держав відвернуть достатню увагу від повільного і невпевненого просування Росії на сході України.

В Інституті вивчення війни раніше зазначали, що Росія активізувала свої наративні зусилля проти України в критичні моменти, коли Захід обговорює надання Україні додаткової військової допомоги. А Путін, ймовірно, розглядає нинішнє обговорення можливого припинення вогню або мирної угоди про припинення війни як ще один критичний момент серед прихильників України.

"Путін, ймовірно, має намір завдати ударів з великої відстані і використовувати агресивну риторику для того, щоб викликати почуття безнадійності в Україні й на Заході, а також переконати європейські столиці та США відмовитися від подальшої допомоги Україні, фальшиво зображуючи російську перемогу як невідворотну", — пояснюють аналітики ISW.

А також зазначають, що Росія також розвиває партнерські відносини з такими ворожими країнами, як Китайська Народна Республіка (КНР), Іран і Північна Корея, щоб уникнути дипломатичної ізоляції й позиціювати себе як країну, що має потужних союзників, які готові протистояти Заходу.

Нагадаємо, що протягом останніх днів російські війська завдають масованих ударів по території України.

Зазначимо, що Трамп виступив із заявою щодо повномасштабної війни в Україні, розкритикувавши дії як російського, так і українського президентів.