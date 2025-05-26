Аналитики ISW объяснили цель последних массированных атак РФ на Украину

Последствия атаки РФ на Украину. Фото: ГСЧС/Telegram

Аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, почему Россия усилила массированные атаки на Украину. Вероятно, это делается для того, чтобы скрыть неудачи российских войск на фронте.

Об этом говорится в отчете ISW.

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По мнению экспертов ISW, Кремль пытается использовать большие пакеты ударов и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от плохой работы российских военных на этом этапе войны.

Аналитики отмечают, что Путин может считать, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и восточноевропейских государств отвлекут достаточное внимание от медленного и неуверенного продвижения России на востоке Украины.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что Россия активизировала свои нарративные усилия против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает предоставление Украине дополнительной военной помощи. А Путин, вероятно, рассматривает нынешнее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны как еще один критический момент среди сторонников Украины.

"Путин, вероятно, намерен нанести удары с большого расстояния и использовать агрессивную риторику для того, чтобы вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также убедить европейские столицы и США отказаться от дальнейшей помощи Украине, фальшиво изображая российскую победу как неотвратимую", — объясняют аналитики ISW.

А также отмечают, что Россия также развивает партнерские отношения с такими враждебными странами, как Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Северная Корея, чтобы избежать дипломатической изоляции и позиционировать себя как страну, имеющую мощных союзников, которые готовы противостоять Западу.

Напомним, что в течение последних дней российские войска наносят массированные удары по территории Украины.

Отметим, что Трамп выступил с заявлением о полномасштабной войне в Украине, раскритиковав действия как российского, так и украинского президентов.