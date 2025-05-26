Аналитики ISW объяснили цель последних массированных атак РФ на Украину

В ISW объяснили, почему Россия усилила атаки на Украину
Аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, почему Россия усилила массированные атаки на Украину. Вероятно, это делается для того, чтобы скрыть неудачи российских войск на фронте.
Об этом говорится в отчете ISW.
Почему Россия усилила удары по Украине — объяснение
По мнению экспертов ISW, Кремль пытается использовать большие пакеты ударов и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от плохой работы российских военных на этом этапе войны.
Аналитики отмечают, что Путин может считать, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и восточноевропейских государств отвлекут достаточное внимание от медленного и неуверенного продвижения России на востоке Украины.
В Институте изучения войны ранее отмечали, что Россия активизировала свои нарративные усилия против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает предоставление Украине дополнительной военной помощи. А Путин, вероятно, рассматривает нынешнее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны как еще один критический момент среди сторонников Украины.
"Путин, вероятно, намерен нанести удары с большого расстояния и использовать агрессивную риторику для того, чтобы вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также убедить европейские столицы и США отказаться от дальнейшей помощи Украине, фальшиво изображая российскую победу как неотвратимую", — объясняют аналитики ISW.
А также отмечают, что Россия также развивает партнерские отношения с такими враждебными странами, как Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Северная Корея, чтобы избежать дипломатической изоляции и позиционировать себя как страну, имеющую мощных союзников, которые готовы противостоять Западу.
Напомним, что в течение последних дней российские войска наносят массированные удары по территории Украины.
Отметим, что Трамп выступил с заявлением о полномасштабной войне в Украине, раскритиковав действия как российского, так и украинского президентов.
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