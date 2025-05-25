Глава МВС Клименко розповів про наслідки нічної атаки РФ на Україну

Наслідки атаки РФ на Україну 25 травня. Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про наслідки масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 25 травня. Він зазначив, що наразі відомо про понад 70 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Про це Клименко повідомив у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Україну 25 травня. Фото: Нацполіція

Атака РФ на Україну — що відомо про наслідки та постраждалих

За даними глави МВС, 25 травня під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.

Клименко зазначив, що російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено більше ніж 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Наслідки атаки РФ на Україну 25 травня. Фото: ДСНС

За інформацією міністра, наразі відомо про більш ніж 70 постраждалих: 12 людей загинуло, понад 60 поранено.

Серед загиблих троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Клименко пояснив, що це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей: "Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть".

Нагадаємо, що раніше про наслідки нічної атаки РФ на Україну розповів і президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки вдалося збити ворожих цілей під час атаки 25 травня.