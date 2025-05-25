Росіяни масовано атакували Україну — скільки цілей вдалося збити ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 25 травня російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 25 травня.

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Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 25 травня (із 20.40 24 травня) російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл.);

55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря);

1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);

298 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Протягом атаки 25 травня повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Крім того, за даними ПС ЗСУ, внаслідок бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. Зокрема, 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Однак, на жаль, не минулося без наслідків. Через атаку РФ постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

На жаль, цієї ночі через атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Раніше ми інформували, що у ніч проти 25 травня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами — лунали потужні вибухи.

У відповідь на нічну атаку 25 травня керівник ОПУ Андрій Єрмак закликав посилити тиск на Москву.