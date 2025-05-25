Атака РФ на Україну 25 травня — Єрмак відреагував

Наслідки атаки РФ на Україну 25 травня. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на масовану атаку російських військ на Україну у ніч проти 25 травня. Глава ОПУ закликав посилити тиск на Москву.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

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Керівник Офісу Президента України зазначив, що в ніч проти 25 травня російська армія ракетами та дронами вбила українських дітей та цивільних. Єрмак наголосив, що для того, аби зупинити вбивства, необхідно посилити тиск на Кремль.

"Без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, і це потрібно зрозуміти. Нинішній тиск недостатній, Росія гальмує всі процеси, повʼязані із завершенням війни, щоб вбивати. Ми давно готові припинити вогонь, але Росія робить все, аби далі знищувати людей, бо Путіну це подобається", — зазначив очільник ОПУ.

А також зауважив, що без тиску на Путіна нічого не зміниться, і Росія із союзниками лише нарощуватиме сили для таких вбивств в країнах Заходу.

"Москва воюватиме, поки матиме можливість виробляти зброю", — наголосив Єрмак.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня росіяни атакували низку міст України. Зокрема, окупанти завдали ударів по Києву.

Також цієї ночі російські війська атакували Хмельницьку область, внаслідок чого є загиблі та поранені.