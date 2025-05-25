Внаслідок атаки РФ на Хмельниччину є загиблі

Атака РФ на Хмельниччину — є загиблі та поранені
У ніч проти на 25 травня російські війська атакували Хмельницьку область. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Росіяни обстріляли Хмельниччину — які наслідки
За даними очільника ОВА, сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинули. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, одна з них — у важкому стані.
Крім того, внаслідок атаки зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.
Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.
Раніше ми інформували, що у ніч проти 25 травня росіяни завдали ударів по Києву дронами та ракетам.
Згодом у ДСНС показали кадри наслідків атаки РФ на столицю у ніч проти 25 травня.
Читайте Новини.LIVE!