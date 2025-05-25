Внаслідок атаки РФ на Хмельниччину є загиблі

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти на 25 травня російські війська атакували Хмельницьку область. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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За даними очільника ОВА, сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинули. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, одна з них — у важкому стані.

Крім того, внаслідок атаки зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Facebook

Раніше ми інформували, що у ніч проти 25 травня росіяни завдали ударів по Києву дронами та ракетам.

Згодом у ДСНС показали кадри наслідків атаки РФ на столицю у ніч проти 25 травня.