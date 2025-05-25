В результате атаки РФ на Хмельнитчину есть погибшие

Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские войска атаковали Хмельницкую область. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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По данным главы ОВА, сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате атаки разрушено шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

Информация уточняется. К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

Скриншот сообщения главы ОВА/Facebook

Ранее мы информировали, что в ночь на 25 мая россияне нанесли удары по Киеву дронами и ракетами.

Впоследствии в ГСЧС показали кадры последствий атаки РФ на столицу в ночь на 25 мая.