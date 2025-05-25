Атака РФ на Украину 25 мая - Ермак отреагировал

Последствия атаки РФ на Украину 25 мая. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на массированную атаку российских войск на Украину в ночь на 25 мая. Глава ОПУ призвал усилить давление на Москву.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.

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Руководитель Офиса Президент Украины отметил, что в ночь на 25 мая российская армия ракетами и дронами убила украинских детей и гражданских. Ермак отметил, что для того, чтобы остановить убийства, необходимо усилить давление на Кремль.

"Без давления на Москву получаем смерть наших людей, и это нужно понять. Нынешнего давления недостаточно, Россия тормозит все процессы, связанные с завершением войны, чтобы убивать. Мы давно готовы прекратить огонь, но Россия делает все, чтобы дальше уничтожать людей, потому что Путину это нравится", — отметил глава ОПУ.

А также отметил, что без давления на Путина ничего не изменится и Россия с союзниками будет только наращивать силы для таких убийств в странах Запада.

"Москва будет воевать, пока будет иметь возможность производить оружие", — подчеркнул Ермак.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что в ночь на 25 мая россияне атаковали ряд городов Украины. В частности, оккупанты нанесли удары по Киеву.

Также этой ночью российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть погибшие и раненые.