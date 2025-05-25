Россияне массированно атаковали Украину - сколько целей удалось сбить ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 25 мая.

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Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 25 мая (с 20.40 24 мая) российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения противника:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — Курская обл.);

55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков — Саратовская обл., акватория Черного моря);

1 крылатая ракета Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пески с северного направления);

298-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

В течение атаки 25 мая воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряно.

Кроме того, по данным ВС ВСУ, в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. В частности, 139 сбиты огневыми средствами поражения, 127 локационно потеряны/подавлены РЭБ.



Однако, к сожалению, не обошлось без последствий. Из-за атаки РФ пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.

К сожалению, этой ночью из-за атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Ранее мы информировали, что в ночь на 25 мая российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами — раздавались мощные взрывы.

В ответ на ночную атаку 25 мая руководитель ОПУ Андрей Ермак призвал усилить давление на Москву.