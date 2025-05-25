Глава МВД Клименко рассказал о последствиях ночной атаки РФ на Украину

Последствия атаки РФ на Украину 25 мая. Фото: ГСЧС

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о последствиях массированной атаки РФ на Украину в ночь на 25 мая. Он отметил, что сейчас известно о более 70 пострадавших в результате вражеского обстрела.

Об этом Клименко сообщил в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Украину 25 мая. Фото: Нацполиция

Атака РФ на Украину — что известно о последствиях и пострадавших

По данным главы МВД, 25 мая под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

Клименко отметил, что российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. Целью стали дома мирных граждан: повреждено более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

Последствия атаки РФ на Украину 25 мая. Фото: ГСЧС

По информации министра, сейчас известно о более 70 пострадавших: 12 человек погибли, более 60 ранены.

Среди погибших трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Клименко пояснил, что это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей: "Враг в очередной раз показал: его цель — страх и смерть".

Напомним, что ранее о последствиях ночной атаки РФ на Украину рассказал и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько удалось сбить вражеских целей во время атаки 25 мая.