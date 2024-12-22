Из-за неудачной работы собственных РЭБ ПВО России направило дроны на жилые дома в Казани, считает Коваленко

Многоэтажка в Казани после попадания дронов. Фото: росСМИ

Видео из Казани демонстрирует разрушительные последствия неумелой работы российской противовоздушной обороны. Именно системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перенаправили дроны в многоэтажку.

Об этом в своем Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Почему так произошло

По его словам, в Казани расположен пороховой завод, играющий ключевую роль в производстве ракетных систем "Искандер" и "Калибр", которые используются для атак на территорию Украины. Поэтому "не идентифицированные беспилотники" имели целью именно завод.

Вместо того чтобы обеспечивать защиту, силы ПВО РФ создают угрозу для российских граждан. В российской ПВО не нашли ничего лучше, чем отвести РЭБам угрозу от завода и перенаправить дроны на жилые дома.

Это подтверждает готовность режима Путина к жертвам как украинских, так и российских граждан ради продолжения военной агрессии и геноцида украинского народа, отметил Коваленко.

Напомним, на днях в Ростовской области России произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

Также в российском городе Орел на территории местной нефтебазы попал беспилотник, в результате чего вспыхнул пожар, охвативший по меньшей мере один резервуар.