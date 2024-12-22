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РФ сама направила дрон на будинки у Казані — експерт про причину

22 грудня 2024 00:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через невдалу роботу власних РЕБ ППО Росії направило дрони на житлові будинки у Казані, вважає Коваленко
Багатоповерхівка в Казані після влучання дронів. Фото: РосЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Відео з Казані демонструє руйнівні наслідки недолугої діяльності російської протиповітряної оборони. Саме системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) перенаправили дрони в багатоповерхівку. 

Про це у своєму Telegram заявив керівник Центру протидії дезинформації РНБО Андрій Коваленко.

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Чому так сталось

За його словами, у Казані розташований пороховий завод, який відіграє ключову роль у виробництві ракетних систем "Іскандер" та "Калібр", що використовуються для атак на територію України. Тому "некодифіковані безпілотники" мали ціллю саме завод. 

Замість того, щоб забезпечувати захист, сили ППО РФ створюють загрозу для російських громадян. У російській ППО не знайшли нічого кращого, ніж відвести РЕБами загрозу від заводу і перенаправити дрони на житлові будинки.

Це підтверджує готовність режиму Путіна до жертвоприношень як українських, так і російських громадян заради продовження військової агресії та геноциду українського народу, зазначив Коваленко.

Нагадаємо, днями у Ростовській області Росії сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Також в російському місті Орел на території місцевої нафтобази влучив безпілотник, внаслідок чого спалахнула пожежа, що охопила щонайменше один резервуар. 

росія дрони війна в Україні РЕБ БпЛА

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