На фронте произошло 211 боеприкосновений — ситуация на направлениях 21 декабря

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в субботу, 21 декабря, длится 1032-й день полномасштабного вторжения России. На фронте за минувшие сутки произошло 211 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

Читайте также:

Ситуация на фронте 21 декабря

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений достигло 11. Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 16 атак противника. Основные усилия враг сконцентрировал в районах Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении защитники отразили шесть попыток россиян продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.

В Торецком направлении враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении ВСУ отразили 46 атак россиян. Враг пытался продвинуться недалеко от населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Для этого захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага. В населенных пунктах Солнцевка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь оккупанты 24 раза пытались прорвать оборонительные рубежи.

На Времивском направлении оккупанты атаковали 36 раз в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отразили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг наносил авиационные удары. Воины отразили четыре атаки российских захватчиков.

В Курской области произошло 50 боевых столкновений, девять раз враг атаковал КАБами и более 400 раз обстреливал из артиллерии.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, на Харьковском направлении украинские силы провели первую наземную атаку, используя только беспилотники и FPV-дроны. Благодаря этому были уничтожены вражеские позиции без участия пехоты.

А в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию об оцеплении украинских войск в районе Успеновки и Трудового. Силы обороны вышли из этих населенных пунктов.