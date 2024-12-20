В МЗС повідомили дані про війська союзників в Україні

Французькі військові. Фото ілюстративне: Press Alert

У Міністерстві закордонних справ прокоментували інформацію щодо військових контингентів інших країн на території України. У відомстві підкреслили, що цю ініціативу підтримує Франція і ще декілька європейських країн.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у п'ятницю, 20 грудня.

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Тихий підтвердив, що вчора Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу Франції про можливе розміщення військового контингенту в межах гарантій безпеки, які наразі обговорюються серед європейських країн.

"Дійсно, крім Франції є ще кілька країн, які висловлюють готовність зробити такий крок", — зазначив Тихий.

Речник додав, що про конкретні деталі, а саме коли і де саме можуть бути розміщені ці контингенти, поки що рано говорити.

Раніше Тихий запевнив, що візит спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога до України вже перебуває на стадії підготовки. Попередня дата вже визначена.

Нагадаємо, що МЗС спростило отримання консульських послуг для українців.