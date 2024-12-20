В МИД сообщили данные о войсках союзников в Украине

В МИДе прокомментировали слухи о войсках союзников в Украине
В Министерстве иностранных дел прокомментировали информацию о военных контингентах других стран на территории Украины. В ведомстве подчеркнули, что эту инициативу поддерживает Франция и еще несколько европейских стран.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в пятницу, 20 декабря.
Войска союзников в Украине
Тихий подтвердил, что вчера Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу Франции о возможном размещении военного контингента в рамках обсуждаемых в настоящее время гарантий безопасности среди европейских стран.
"Действительно, кроме Франции есть еще несколько стран, которые выражают готовность сделать такой шаг", — отметил Тихий.
Спикер добавил, что о конкретных деталях, а именно, когда и где именно могут быть размещены эти контингенты, пока рано говорить.
Ранее Тихий заверил, что визит специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украину уже находится в стадии подготовки. Предварительная дата уже определена.
Напомним, что МИД упростил получение консульских услуг для украинцев.
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