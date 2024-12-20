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В МИДе прокомментировали слухи о войсках союзников в Украине

20 декабря 2024 20:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В МИД сообщили данные о войсках союзников в Украине
Французские военные. Фото иллюстративное: Press Alert
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Министерстве иностранных дел прокомментировали информацию о военных контингентах других стран на территории Украины. В ведомстве подчеркнули, что эту инициативу поддерживает Франция и еще несколько европейских стран.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в пятницу, 20 декабря.

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Тихий подтвердил, что вчера Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу Франции о возможном размещении военного контингента в рамках обсуждаемых в настоящее время гарантий безопасности среди европейских стран.

"Действительно, кроме Франции есть еще несколько стран, которые выражают готовность сделать такой шаг", — отметил Тихий.

Спикер добавил, что о конкретных деталях, а именно, когда и где именно могут быть размещены эти контингенты, пока рано говорить.

Ранее Тихий заверил, что визит специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украину уже находится в стадии подготовки. Предварительная дата уже определена.

Напомним, что МИД упростил получение консульских услуг для украинцев.

Франция МИД Украина военные война в Украине

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