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РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ — ранкове зведення Генштабу

21 грудня 2024 09:20
Євгенія Брюховецька - редактор
На фронті сталося 211 боєзіткнень — ситуація на напрямках 21 грудня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у суботу, 21 грудня, триває 1032 день повномасштабного вторгнення Росії. На фронті за минулу добу відбулося 211 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на фронті 21 грудня

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень досягла 11. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 16 атак противника. Основні зусилля ворог сконцентрував у районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку захисники відбили шість спроб росіян просунутись вперед у районі населеного пункту Часів Яр. 

На Торецькому напрямку ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 атак росіян. Ворог намагався просунутися неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Для цього загарбники активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. У населених пунктах Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль окупанти 24 рази намагалися прорвати оборонні рубежі.

На Времівському напрямку окупанти атакували 36 разів у районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів. Воїни відбили чотири атаки російських загарбників.

У Курській області сталося 50 бойових зіткнень, дев'ять разів ворог атакував КАБами та понад 400 разів обстрілював з артилерії.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, на Харківському напрямку українські сили провели першу наземну атаку, використовуючи лише безпілотники та FPV-дрони. Завдяки цьому було знищено ворожі позиції без участі піхоти.

А в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення українських військ в районі Успенівки та Трудового. Сили оборони вийшли з цих населених пунктів.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті

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