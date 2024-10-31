Оккупанты придумали новый способ паспортизации на ВОТ

Мужчина разжег костер возле дома. Иллюстративное фото: городской совет Мариуполя

Во временно оккупированных населенных пунктах в южных областях Украины враг продолжает принудительно паспортизировать украинцев. А тем, кто не получил российский документ, угрожают не давать отопление.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в четверг, 31 октября.

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"На временно оккупированных юго-восточных территориях местные коллаборанты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла", — говорится в сообщении.

Известно, что для перезаключения договора жителям ВОТ необходимо переоформить право собственности на жилье в соответствии с законами оккупационных властей и иметь паспорт России. Таким образом, тепло можно получить только при наличии российского документа.

В Сопротивлении подчеркнули, что захватчики еще раз нарушают международное гуманитарное право и заставляют украинцев получать их паспорта.

Ранее враг на ВОТ активизировал принудительную мобилизацию мужчин, устраивая облавы.

А на оккупированной территории Луганщины представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.