Окупанти вигадали новий спосіб паспортизації на ТОТ

Чоловік розпалив вогнище біля будинку. Ілюстративне фото: міська рада Маріуполя

У тимчасово окупованих населених пунктах в південних областях України ворог продовжує примусово паспортизовувати українців. А тим, хто не отримав російський документ, погрожують не давати опалення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у четвер, 31 жовтня.

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Примусова паспортизація на ТОТ

"На тимчасово окупованих територіях півдня місцеві колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що для переукладання договору мешканцям ТОТ необхідно переоформити право власності на житло відповідно до законів окупаційної влади та мати паспорт Росії. Таким чином тепло можна отримати лише за наявності російського документа.

У Спротиві наголосили, що загарбники вкотре порушують міжнародне гуманітарне право й примушують українців отримувати їхні паспорти.

Раніше ворог на ТОТ активізував примусову мобілізацію чоловіків, влаштовуючи облави.

А на окупованій території Луганщини представники армії РФ почали проводити пропагандистські рейди серед учнів старших класів.