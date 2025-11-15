Последствия ударов России по Черниговской области за сутки 14 ноября

Пожарный тушит огонь на месте российского удара. Фото: t.me/chernigivskaODA

Россияне по меньшей мере 45 раз обстреляли Черниговскую область в течение суток 14-15 ноября. В результате атаки зафиксировали многочисленные повреждения, возникли пожары.

Об этом сообщает председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Последствия атаки на Черниговскую область

Согласно информации Чауса, российские оккупанты дважды обстреляли Семеновку, в результате чего повреждены авто и здание одного из предприятий, которое уже не работает.

Также Россия нанесла удары по Корюковскому району: в Менской громаде повреждены жилые дома, из-за попадания ударного дрона горел ангар, повреждено админздание.

Кроме того, российские захватчики ударили по двору в Холминской громаде, из-за чего горела хозяйственная постройка и поврежден жилой дом.

Пожар в результате российской атаки. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Все это — последствия ударов вражескими беспилотниками. "Герани", "ланцет" и "молния". Всего за минувшие сутки 45 обстрелов — 134 взрыва", — уточнил Чаус.

Напомним, что россияне нанесли более полутысячи ударов по Запорожской области за сутки 14-15 ноября. Вследствие этого есть многочисленные повреждения жилых домов, авто и магазина.

Также Россия обстреляла Днепропетровскую область в ночь на 15 ноября и наносила удары по региону в течение суток. В ОВА сообщили о погибшем.

Добавим, что в Киеве завершились поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки в Деснянском районе. Отметим, что россияне атаковали столицу в ночь на 14 ноября, из-за чего погибли семь человек и 35 человек пострадали.