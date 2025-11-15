Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ полсотни раз обстреляла Черниговщину за сутки — последствия

РФ полсотни раз обстреляла Черниговщину за сутки — последствия

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 11:54
обновлено: 12:04
Последствия ударов России по Черниговской области за сутки 14 ноября
Пожарный тушит огонь на месте российского удара. Фото: t.me/chernigivskaODA

Россияне по меньшей мере 45 раз обстреляли Черниговскую область в течение суток 14-15 ноября. В результате атаки зафиксировали многочисленные повреждения, возникли пожары.

Об этом сообщает председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки на Черниговскую область

Согласно информации Чауса, российские оккупанты дважды обстреляли Семеновку, в результате чего повреждены авто и здание одного из предприятий, которое уже не работает.

Также Россия нанесла удары по Корюковскому району: в Менской громаде повреждены жилые дома, из-за попадания ударного дрона горел ангар, повреждено админздание.

Кроме того, российские захватчики ударили по двору в Холминской громаде, из-за чего горела хозяйственная постройка и поврежден жилой дом.

Які пошкодження від російської атаки на Чернігівську область 14-15 листопада
Пожар в результате российской атаки. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Все это — последствия ударов вражескими беспилотниками. "Герани", "ланцет" и "молния". Всего за минувшие сутки 45 обстрелов — 134 взрыва", — уточнил Чаус.

Напомним, что россияне нанесли более полутысячи ударов по Запорожской области за сутки 14-15 ноября. Вследствие этого есть многочисленные повреждения жилых домов, авто и магазина.

Также Россия обстреляла Днепропетровскую область в ночь на 15 ноября и наносила удары по региону в течение суток. В ОВА сообщили о погибшем.

Добавим, что в Киеве завершились поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки в Деснянском районе. Отметим, что россияне атаковали столицу в ночь на 14 ноября, из-за чего погибли семь человек и 35 человек пострадали.

пожар Черниговская область обстрелы Россия атака разрушения
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации