Обстрел Украины 15 ноября — сколько ракет и дронов сбили силы ПВО

Силы ПВО Украины. Фото: 126-я отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 15 ноября атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Ночной обстрел Украины

Враг атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал, а также запускал 135 ударных дронов, из которых 80 — беспилотники типа Shahed.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Количество сбитых и подавленных целей России. Фото: Воздушные силы ВСУ

Этой ночью было зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях, а также падение обломков на четырех.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что сейчас в воздушном пространстве Украины еще остаются несколько БпЛА.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве завершили поисково-спасательные работы в Деснянском районе после российского обстрела 14 ноября.

А в течение суток захватчики нанесли более 660 ударов по Запорожской области. К счастью, люди не пострадали.