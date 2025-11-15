Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты нанесли более 660 ударов по Запорожской области

Оккупанты нанесли более 660 ударов по Запорожской области

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 08:52
обновлено: 08:52
Обстрел Запорожской области — РФ атаковала 18 населенных пунктов
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты атаковали 18 населенных пунктов Запорожской области. В течение суток захватчики нанесли 663 удара.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 15 ноября.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Запорожской области

Оккупанты совершили четыре авиационных удара по Орехову, Гуляйполю, Терноватому и Червоному.

Кроме того, российские дроны различной модификации атаковали Кушугум, Камышеваху, Беленькое, Червоноднепровку, Широкое, Приморское, Степное, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Сладкое, Зеленый Гай и Варваровку.

Еще шесть обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку, Ровнополье и Зеленый Гай.

"250 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Степного, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Сладкого и Зеленого Гая", — рассказал Федоров.

По его словам, поступило 25 сообщений о повреждении жилья, учебных заведений, магазинов, авто и хозяйственных построек. К счастью, люди не пострадали.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 14 ноября российский дрон атаковал многоэтажку в Киеве, где проживали семьи бывших работников ЧАЭС.

Всего вчера в Киеве погибли шесть человек, кроме того, еще 36 получили ранения.

война Украина Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации