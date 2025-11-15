Обстрел Запорожской области — РФ атаковала 18 населенных пунктов

Оккупанты нанесли более 660 ударов по Запорожской области
Российские оккупанты атаковали 18 населенных пунктов Запорожской области. В течение суток захватчики нанесли 663 удара.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 15 ноября.
Российский обстрел Запорожской области
Оккупанты совершили четыре авиационных удара по Орехову, Гуляйполю, Терноватому и Червоному.
Кроме того, российские дроны различной модификации атаковали Кушугум, Камышеваху, Беленькое, Червоноднепровку, Широкое, Приморское, Степное, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Сладкое, Зеленый Гай и Варваровку.
Еще шесть обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку, Ровнополье и Зеленый Гай.
"250 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Степного, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Сладкого и Зеленого Гая", — рассказал Федоров.
По его словам, поступило 25 сообщений о повреждении жилья, учебных заведений, магазинов, авто и хозяйственных построек. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, 14 ноября российский дрон атаковал многоэтажку в Киеве, где проживали семьи бывших работников ЧАЭС.
Всего вчера в Киеве погибли шесть человек, кроме того, еще 36 получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!