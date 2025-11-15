Обстрел Запорожской области — РФ атаковала 18 населенных пунктов

Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты атаковали 18 населенных пунктов Запорожской области. В течение суток захватчики нанесли 663 удара.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 15 ноября.

Российский обстрел Запорожской области

Оккупанты совершили четыре авиационных удара по Орехову, Гуляйполю, Терноватому и Червоному.

Кроме того, российские дроны различной модификации атаковали Кушугум, Камышеваху, Беленькое, Червоноднепровку, Широкое, Приморское, Степное, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Сладкое, Зеленый Гай и Варваровку.

Еще шесть обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку, Ровнополье и Зеленый Гай.

"250 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Степного, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Сладкого и Зеленого Гая", — рассказал Федоров.

По его словам, поступило 25 сообщений о повреждении жилья, учебных заведений, магазинов, авто и хозяйственных построек. К счастью, люди не пострадали.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 14 ноября российский дрон атаковал многоэтажку в Киеве, где проживали семьи бывших работников ЧАЭС.

Всего вчера в Киеве погибли шесть человек, кроме того, еще 36 получили ранения.