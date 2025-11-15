Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти завдали понад 660 ударів по Запорізькій області

Окупанти завдали понад 660 ударів по Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 08:52
Оновлено: 08:52
Обстріл Запорізької області — РФ атакувала 18 населених пунктів
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти атакували 18 населених пунктів Запорізької області. Упродовж доби загарбники завдали 663 удари.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у суботу, 15 листопада.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Запорізької області

Окупанти здійснили чотири авіаційні удари по Оріхову, Гуляйполю, Тернуватому та Червоному.

Крім того, російські дрони різної модифікації атакували Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Широке, Приморське, Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелений Гай та Варварівку.

Ще шість обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку, Рівнопілля та Зелений Гай. 

"250 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Зеленого Гаю", — розповів Федоров.

За його словами, надійшло 25 повідомлень про пошкодження житла, закладів освіти, магазинів, авто та господарських будівель. На щастя, люди не постраждали.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 листопада російський дрон атакував багатоповерхівку в Києві, де проживали сімʼї колишніх працівників ЧАЕС.

Загалом вчора в Києві загинули шестеро людей. Крім того, ще 36 отримали поранення.

війна Україна Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації