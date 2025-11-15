Обстріл Запорізької області — РФ атакувала 18 населених пунктів

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти атакували 18 населених пунктів Запорізької області. Упродовж доби загарбники завдали 663 удари.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у суботу, 15 листопада.

Російський обстріл Запорізької області

Окупанти здійснили чотири авіаційні удари по Оріхову, Гуляйполю, Тернуватому та Червоному.

Крім того, російські дрони різної модифікації атакували Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Широке, Приморське, Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелений Гай та Варварівку.

Ще шість обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку, Рівнопілля та Зелений Гай.

"250 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Зеленого Гаю", — розповів Федоров.

За його словами, надійшло 25 повідомлень про пошкодження житла, закладів освіти, магазинів, авто та господарських будівель. На щастя, люди не постраждали.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 листопада російський дрон атакував багатоповерхівку в Києві, де проживали сімʼї колишніх працівників ЧАЕС.

Загалом вчора в Києві загинули шестеро людей. Крім того, ще 36 отримали поранення.