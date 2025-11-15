Відео
Головна Армія Росія атакувала Україну дронами і ракетами — як відпрацювала ППО

Росія атакувала Україну дронами і ракетами — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 10:15
Оновлено: 10:15
Обстріл України 15 листопада — скільки ракет і дронів збили сили ППО
Сили ППО України. Фото: 126-та окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 15 листопада атакували Україну дронами та ракетами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічний обстріл України

Ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал, а також запускав 135 ударних дронів, з яких 80 — безпілотники типу Shahed.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Обстріл України 15 листопада
Кількість збитих та подавлених цілей Росії. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі було зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного дрона на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що наразі в повітряному просторі України ще залишаються декілька БпЛА.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Деснянському районі після російського обстрілу 14 листопада.

А упродовж доби загарбники завдали понад 660 ударів по Запорізькій області. На щастя, люди не постраждали.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
