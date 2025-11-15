Відео
Головна Армія РФ пів сотні разів обстріляла Чернігівщину за добу — які наслідки

РФ пів сотні разів обстріляла Чернігівщину за добу — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 11:54
Оновлено: 12:04
Наслідки ударів Росії по Чернігівській області за добу 14 листопада
Пожежник гасить вогонь на місці російського удару. Фото: t.me/chernigivskaODA

Росіяни щонайменше 45 разів обстріляли Чернігівську область упродовж доби 14-15 листопада. Внаслідок атаки зафіксували численні пошкодження, виникли пожежі.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

Наслідки атаки на Чернігівську область 

Згідно з інформацією Чауса, російські окупанти двічі обстріляли Семенівку, в результаті чого пошкоджені авто та будівля одного з підприємств, яке вже не працює.

Також Росія завдала ударів по Корюківському району: у Менській громаді пошкоджені житлові будинки, через влучання ударного дрона горів ангар, пошкоджена адмінбудівля.

Крім того, російські загарбники вдарили по подвірʼю у Холминській громаді, через що горіла господарча будівля та пошкоджений житловий будинок.

Які пошкодження від російської атаки на Чернігівську область 14-15 листопада
Пожежа внаслідок російської атаки. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Усе це — наслідки ударів ворожими безпілотниками. "Герані", "ланцет" і "молнія". Усього за минулу добу 45 обстрілів — 134 вибухи", — уточнив Чаус.

Нагадаємо, що росіяни завдали понад пів тисячі ударів по Запорізькій області за добу 14-15 листопада. Внаслідок цього є численні пошкодження житлових будинків, авто та магазину.

Також Росія обстріляла Дніпропетровську область в ніч проти 15 листопада та завдавала ударів по регіону впродовж доби. В ОВА повідомили про загиблого.

Додамо, що в Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки в Деснянському районі. Зазначимо, що росіяни атакували столицю в ніч проти 14 листопада, через що загинули семеро людей та 35 осіб постраждали.

пожежа Чернігівська область обстріли Росія атака руйнування
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
