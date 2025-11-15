Відео
Головна Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину та вбила чоловіка — які наслідки

РФ обстріляла Дніпропетровщину та вбила чоловіка — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 11:19
Оновлено: 11:19
Обстріл Дніпропетровщини 15 листопада — які наслідки російської атаки
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські загарбники у ніч проти 15 листопада атакували Дніпро та область. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини 15 листопада

Противник вночі атакував Дніпро безпілотниками. У місті сталося декілька пожеж. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні підприємства, а також понівечене авто.

Рятувальники
Рятувальники в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Крім того, під ударом окупантів опинилася Нікопольщина. РФ атакувала дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Постраждали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Внаслідок ударів загинув 65-річний чоловік. 

Обстріл Нікопольщини 15 листопада
Пошкоджений будинок на Нікопольщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровщини 15 листопада
Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, машина. Побиті приватне підприємство, пʼятиповерхівка, приватні оселі, газогін, авто", — розповів Гайваненко.

Атака Росії на Дніпропетровську область
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

А на Синельниківщині під ударом Росії була Роздорська та Покровська громади. Ворог бив дронами. Там поранення отримав 52-річний чоловік. Внаслідок атаки горіли будинок культури та приватні оселі.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС
Допис Гайваненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як відпрацювала ППО.

А у Києві вже завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського влучання в багатоповерхівку.

війна Україна Дніпропетровська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
