Обстріл Дніпропетровщини 15 листопада — які наслідки російської атаки

РФ обстріляла Дніпропетровщину та вбила чоловіка — які наслідки
Російські загарбники у ніч проти 15 листопада атакували Дніпро та область. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко у Telegram.
Обстріл Дніпропетровщини 15 листопада
Противник вночі атакував Дніпро безпілотниками. У місті сталося декілька пожеж. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні підприємства, а також понівечене авто.
Крім того, під ударом окупантів опинилася Нікопольщина. РФ атакувала дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Постраждали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Внаслідок ударів загинув 65-річний чоловік.
"Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, машина. Побиті приватне підприємство, пʼятиповерхівка, приватні оселі, газогін, авто", — розповів Гайваненко.
А на Синельниківщині під ударом Росії була Роздорська та Покровська громади. Ворог бив дронами. Там поранення отримав 52-річний чоловік. Внаслідок атаки горіли будинок культури та приватні оселі.
Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як відпрацювала ППО.
А у Києві вже завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського влучання в багатоповерхівку.
