Обстрел Днепропетровской области 15 ноября — какие последствия российской атаки

Последствия российского обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на 15 ноября атаковали Днепр и область. В результате обстрела погиб 65-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в Telegram.

Обстрел Днепропетровщины 15 ноября

Противник ночью атаковал Днепр беспилотниками. В городе произошло несколько пожаров. В результате обстрела повреждены частные предприятия, а также изуродовано авто.

Спасатели в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, под ударом оккупантов оказалась Никопольщина. РФ атаковала дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады. В результате ударов погиб 65-летний мужчина.

Поврежденный дом на Никопольщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пожар в результате российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Загорелись здание, которое не эксплуатировалось, машина. Побиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто", — рассказал Гайваненко.

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

А на Синельниковщине под ударом России была Роздорская и Покровская громады. Враг бил дронами. Там ранения получил 52-летний мужчина. В результате атаки горели дом культуры и частные дома.

Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС

Пост Гайваненко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 15 ноября российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отработала ПВО.

А в Киеве уже завершили поисково-спасательные работы на месте российского попадания в многоэтажку.