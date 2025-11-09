Обстрел Днепропетровской области 9 ноября — ранен мужчина

РФ атаковала Днепропетровщину БпЛА и артиллерией — есть раненые
Российские войска 9 ноября атаковали Днепропетровскую область ударными дронами и артиллерией. В результате этого пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.
Обстрелы Днепропетровской области 9 ноября
Гайваненко рассказал, что оккупанты атаковали Синельниковский район ударными дронами. В результате этого в Маломихайловской громаде пострадал 75-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
Кроме того, под ударом была и Васильковская громада. Всего в районе повреждены инфраструктура и частный дом. Огнем охватило авто. Разрушения есть на территории предприятия.
Также в результате атаки БпЛА поврежден дом местных жителей в Павлограде. Также разрушены две хозяйственные постройки, а еще одна уничтожена.
"По Никопольщине войско страны-агрессора целилось FPV-дронами и из тяжелой артиллерии. Досталось райцентру и Покровской громаде. Специалисты выясняют последствия", — сообщил глава ОВА.
Напомним, 8 ноября ударили по многоэтажке в Днепре ударными дронами. В результате есть пострадавшие и погибшие.
Так, возле разрушенного дома мужчина ждал своего пропавшего брата. Спасатели искали его под завалами.
Всего погибли три человека, а еще 13 получили ранения.
