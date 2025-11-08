Видео
Україна
Видео

Мужчина ждет брата — в Днепре до сих пор ищут пропавшего человека

Мужчина ждет брата — в Днепре до сих пор ищут пропавшего человека

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 13:07
обновлено: 13:35
Удар по Днепру 8 ноября — под завалами ищут человека
Спасатели ликвидируют последствия удара в Днепре. Фото: ГСЧС

Российские войска 8 ноября ударили по жилому дому в Днепре ударным дроном. Спасатели до сих пор ищут под завалами еще одного человека.

Об этом сообщает "Мы — Украина".

Читайте также:

Поиски человека в Днепре

После обстрелов в Днепре мужчина Евгений ждет во дворе поврежденного дома своего брата. Пока его не могут найти под завалами.

По его словам, жена брата погибла. Ее узнали по цепочке, когда спасатели достали тело из-под завалов. О судьбе мужчины пока неизвестно ничего.

"Мы звоним, у его женщины телефон уже не отвечал, ну ее уже достали, по каким-то знакам мы ее увидели. А его ждем", — сказал мужчина.

Напомним, ранее Игорь Клименко рассказал, что спасатели ищут под завалами двух человек. Известно об 11 раненых, среди которых есть дети.

Кроме того, очевидцы поделились пережитым во время обстрела Днепра. Они рассказали о пережитом шоке.

Днепр обстрелы спасатели война в Украине завалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
