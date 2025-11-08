Удар по Дніпру 8 листопада — під завалами шукають людину

Рятувальники ліквідовують наслідки удару в Дніпрі. Фото: ДСНС

Російські війська 8 листопада вдарили по житловому будинку у Дніпрі ударним дроном. Рятувальники досі шукають під завалами ще одну людину.

Про це повідомляє "Ми — Україна".

Пошуки людини у Дніпрі

Після обстрілів у Дніпрі чоловік Євген чекає у дворі пошкодженого будинку свого брата. Поки його не можуть знайти під завалами.

За його словами, дружина брата загинула. Її впізнали за ланцюжком, коли рятувальники дістали тіло із-під завалів. Про долю чоловіка поки невідомо нічого.

"Ми телефонуємо, у його жінки телефон вже не відповідав, ну її вже дістали, за якимись знаками ми її побачили. А його чекаємо", — сказав чоловік.

Нагадаємо, раніше Ігор Клименко розповів, що рятувальники шукають під завалами двох людей. Наразі відомо про 11 поранених, серед яких є діти.

Крім того, очевидці поділились пережитим під час обстрілу Дніпра. Вони розповіли про пережитий шок.