Дроновий удар по Дніпру — двох людей шукають під завалами

Дата публікації: 8 листопада 2025 09:37
Оновлено: 10:03
Удар по Дніпру 8 листопада — під завалами шукають людей
Рятувальники ліквідовують людей після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 8 листопада вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ударними дронами. Наразі під завалами шукають людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. 

Читайте також:

Під завалами у Дніпрі шукають людей

Клименко розповів, що росіяни прицільно вдарили ударним дроном по багатоповерхівці у Дніпрі. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої людини, ще десять людей отримали поранення. Також близько 30 людей врятували рятувальники. 

Обстріл Дніпра 8 листопада
Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС
null
Евакуація людей після обстрілів Дніпра. Фото: ДСНС

"Маємо повідомлення, що двоє осіб не виходять на зв'язок із рідними. Шукаємо", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що на місці трагедії працюють психологи ДСНС, які допомагають справитися зі стресом постраждалим. Поліцейські допомагали евакуйовувати людей і фіксують докази воєнних злочинів Росії.

Нагадаємо, 8 листопада росіяни вдарили по українській залізниці, що призвело до затримки низки поїздів.

Крім того, через ворожі обстріли у кількох регіонах пошкоджена критична та енергетична інфраструктура. Так, відключення світла запровадили у Києві, Харкові, а також на Полтавщині та інших областях.  

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
