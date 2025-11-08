Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Дроновый удар по Днепру — двух человек ищут под завалами

Дроновый удар по Днепру — двух человек ищут под завалами

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 09:37
обновлено: 09:37
Удар по Днепру 8 ноября — под завалами ищут людей
Спасатели ликвидируют людей после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 8 ноября ударили по многоэтажке в Днепре ударными дронами. Сейчас под завалами ищут людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Под завалами в Днепре ищут людей

Клименко рассказал, что россияне прицельно ударили ударным дроном по многоэтажке в Днепре. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего человека, еще десять человек получили ранения. Также около 30 человек спасли спасатели.

Обстріл Дніпра 8 листопада
Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС
null
Эвакуация людей после обстрелов Днепра. Фото: ГСЧС

"Есть сообщение, что два человека не выходят на связь с родными. Ищем", — говорится в сообщении.

Также известно, что на месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые помогают справиться со стрессом пострадавшим. Полицейские помогали эвакуировать людей и фиксируют доказательства военных преступлений России.

Напомним, 8 ноября россияне ударили по украинской железной дороге, что привело к задержке ряда поездов.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов в нескольких регионах повреждена критическая и энергетическая инфраструктура. Так, отключение света ввели в Киеве, Харькове, а также на Полтавщине и других областях.

Днепр обстрелы спасатели дроны война в Украине пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации