Удар по Днепру 8 ноября — под завалами ищут людей

Дроновый удар по Днепру — двух человек ищут под завалами
Российские войска в ночь на 8 ноября ударили по многоэтажке в Днепре ударными дронами. Сейчас под завалами ищут людей.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
Под завалами в Днепре ищут людей
Клименко рассказал, что россияне прицельно ударили ударным дроном по многоэтажке в Днепре. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего человека, еще десять человек получили ранения. Также около 30 человек спасли спасатели.
"Есть сообщение, что два человека не выходят на связь с родными. Ищем", — говорится в сообщении.
Также известно, что на месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые помогают справиться со стрессом пострадавшим. Полицейские помогали эвакуировать людей и фиксируют доказательства военных преступлений России.
Напомним, 8 ноября россияне ударили по украинской железной дороге, что привело к задержке ряда поездов.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов в нескольких регионах повреждена критическая и энергетическая инфраструктура. Так, отключение света ввели в Киеве, Харькове, а также на Полтавщине и других областях.
