Удар по Днепру 8 ноября — под завалами ищут людей

Спасатели ликвидируют людей после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 8 ноября ударили по многоэтажке в Днепре ударными дронами. Сейчас под завалами ищут людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Под завалами в Днепре ищут людей

Клименко рассказал, что россияне прицельно ударили ударным дроном по многоэтажке в Днепре. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего человека, еще десять человек получили ранения. Также около 30 человек спасли спасатели.

Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС

Эвакуация людей после обстрелов Днепра. Фото: ГСЧС

"Есть сообщение, что два человека не выходят на связь с родными. Ищем", — говорится в сообщении.

Также известно, что на месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые помогают справиться со стрессом пострадавшим. Полицейские помогали эвакуировать людей и фиксируют доказательства военных преступлений России.

Напомним, 8 ноября россияне ударили по украинской железной дороге, что привело к задержке ряда поездов.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов в нескольких регионах повреждена критическая и энергетическая инфраструктура. Так, отключение света ввели в Киеве, Харькове, а также на Полтавщине и других областях.