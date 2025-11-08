Обстріл Дніпра 8 листопада — очевидці розповіли про пережите

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: ДСНС

Під час нічного обстрілу Дніпра 8 листопада в місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Місцеві жителі розповіли про пережитий шок під час атаки.

Про це повідомляє Суспільне.

Як жителі Дніпра пережили російську атаку

"Що пам'ятаю? Просто був вибух, і я дивлюсь: рухнуло два поверхи. Моя квартира, вона взагалі знищена. Я не чула наближення "шахедів", я не чула, але мого дому немає. Дякуємо Богу, всі живі", — розповіла місцева жителька Наталя.

Водночас інша жінка Любов — переселенка з Бахмута. Вона приїхала до Дніпра рік тому і була недалеко від влучання. За її словами, у її помешканні через вибухову хвилю відчинилися вікна і був дуже потужний вибух.

"Росіяни, горіти вам у пеклі. Над нами летів "Шахед", ми це чули, і він пішов на приземлення. У нас просто вікна всі хвилею відкрилися. У нас дитина лежала на ліжку, вона з ліжка з’їхала. Був дуже потужний вибух", — сказала жінка.

Зазначимо, наразі на місці трагедії ще працюють рятувальні служби. Відомо, що внаслідок атаки РФ є постраждалі, серед них діти.

Нагадаємо, раніше Ігор Клименко розповів, що у Дніпрі під завалами шукають людей. Двоє осіб не виходять на зв'язок з рідними.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та ще десятьох постраждалих. Удар РФ призвів до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи.