Україна
Очевидці поділились пережитим під час обстрілу Дніпра — деталі

Очевидці поділились пережитим під час обстрілу Дніпра — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 09:55
Оновлено: 10:07
Обстріл Дніпра 8 листопада — очевидці розповіли про пережите
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: ДСНС

Під час нічного обстрілу Дніпра 8 листопада в місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Місцеві жителі розповіли про пережитий шок під час атаки.

Про це повідомляє Суспільне

Читайте також:

Як жителі Дніпра пережили російську атаку

"Що пам'ятаю? Просто був вибух, і я дивлюсь: рухнуло два поверхи. Моя квартира, вона взагалі знищена. Я не чула наближення "шахедів", я не чула, але мого дому немає. Дякуємо Богу, всі живі", — розповіла місцева жителька Наталя. 

Водночас інша жінка Любов — переселенка з Бахмута. Вона приїхала до Дніпра рік тому і була недалеко від влучання. За її словами, у її помешканні через вибухову хвилю відчинилися вікна і був дуже потужний вибух. 

"Росіяни, горіти вам у пеклі. Над нами летів "Шахед", ми це чули, і він пішов на приземлення. У нас просто вікна всі хвилею відкрилися. У нас дитина лежала на ліжку, вона з ліжка з’їхала. Був дуже потужний вибух", — сказала жінка. 

Зазначимо, наразі на місці трагедії ще працюють рятувальні служби. Відомо, що внаслідок атаки РФ є постраждалі, серед них діти.

Нагадаємо, раніше Ігор Клименко розповів, що у Дніпрі під завалами шукають людей. Двоє осіб не виходять на зв'язок з рідними. 

Станом на зараз відомо про одного загиблого та ще десятьох постраждалих. Удар РФ призвів до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи.

вибух Дніпро обстріли війна в Україні постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
