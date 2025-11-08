Видео
Очевидцы поделились пережитым во время обстрела Днепра — детали

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 09:55
обновлено: 10:07
Обстрел Днепра 8 ноября — очевидцы рассказали о пережитом
Последствия обстрела Днепра. Фото: ГСЧС

Во время ночного обстрела Днепра 8 ноября в городе поврежден многоэтажный жилой дом. Местные жители рассказали о пережитом шоке во время атаки.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Как жители Днепра пережили российскую атаку

"Что помню? Просто был взрыв, и я смотрю: рухнуло два этажа. Моя квартира, она вообще уничтожена. Я не слышала приближения "Шахедов", я не слышала, но моего дома нет. Слава Богу, все живы", — рассказала местная жительница Наталья.

В то же время другая женщина Любовь — переселенка из Бахмута. Она приехала в Днепр год назад и была недалеко от попадания. По ее словам, в ее доме из-за взрывной волны открылись окна и был очень мощный взрыв.

"Россияне, гореть вам в аду. Над нами летел "Шахед", мы это слышали, и он пошел на приземление. У нас просто окна все волной открылись. У нас ребенок лежал на кровати, он с кровати съехал. Был очень мощный взрыв", — сказала женщина.

Отметим, сейчас на месте трагедии еще работают спасательные службы. Известно, что в результате атаки РФ есть пострадавшие, среди них дети.

Напомним, ранее Игорь Клименко рассказал, что в Днепре под завалами ищут людей. Два человека не выходят на связь с родными.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем и еще десяти пострадавших. Удар РФ привел к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
