Обстріл Дніпропетровщині 9 листопада — поранено чоловіка

РФ атакувала Дніпропетровщину БпЛА й артилерією — є поранені
Російські війська 9 листопада атакували Дніпропетровську область ударними дронами та артилерією. Внаслідок цього постраждав один чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
Обстріли Дніпропетровської області 9 листопада
Гайваненко розповів, що окупанти атакували Синельниківський район ударними дронами. Внаслідок цього у Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Медики надали йому усю необхідну допомогу.
Крім того, під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.
Також внаслідок атаки БпЛА пошкоджена оселя місцевих жителів у Павлограді. Також зруйновано дві господарські споруди, а ще одна знищена.
"По Нікопольщині військо країни-агресорки цілило FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки", — повідомив очільник ОВА.
Нагадаємо, 8 листопада вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ударними дронами. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.
Так, біля зруйнованого будинку чоловік чекав свого зниклого брата. Рятувальники шукали його під завалами.
Загалом загинуло троє людей, а ще 13 отримали поранення.
Читайте Новини.LIVE!