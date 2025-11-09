Відео
РФ атакувала Дніпропетровщину БпЛА й артилерією — є поранені

Дата публікації: 9 листопада 2025 11:03
Оновлено: 11:14
Обстріл Дніпропетровщині 9 листопада — поранено чоловіка
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська 9 листопада атакували Дніпропетровську область ударними дронами та артилерією. Внаслідок цього постраждав один чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Обстріли Дніпропетровської області 9 листопада 

Гайваненко розповів, що окупанти атакували Синельниківський район ударними дронами. Внаслідок цього у Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Медики надали йому усю необхідну допомогу. 

Крім того, під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.

Також внаслідок атаки БпЛА пошкоджена оселя місцевих жителів у Павлограді. Також зруйновано дві господарські споруди, а ще одна знищена.

"По Нікопольщині військо країни-агресорки цілило FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки", — повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 8 листопада вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ударними дронами. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.

Так, біля зруйнованого будинку чоловік чекав свого зниклого брата. Рятувальники шукали його під завалами. 

Загалом загинуло троє людей, а ще 13 отримали поранення. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
