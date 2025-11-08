Обстріл Дніпра 8 листопада — з-під завалів дістали ще одне тіло

Наслідки обстрілу Дніпра 8 листопада. Фото: ДСНС

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 8 листопада. З-під завалів дістали тіло чоловіка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Обстріл Дніпра 8 листопада

"Число жертв російської атаки на дніпровську багатоповерхівку зросло до трьох", — розповів Гайваненко.

Рятувальники в Дніпрі. Фото: ДСНС

Він додав, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Допис Гайваненка. Фото: скриншот

У ДСНС повідомили, що окупанти в Дніпрі вбили трьох людей, а поранили 12, серед яких двоє дітей. Російський удар зруйнував квартири з четвертого по шостий поверхи.

Розбір завалів в Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці російського обстрілу Дніпра. Фото: ДСНС

"На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, місцеві жителі розповіли про російський обстріл Дніпра 8 листопада. Ворог вдарив по багатоповерхівці.

Загалом вночі загарбники випустили 503 засоби повітряного нападу. Йдеться про ракети та дрони.