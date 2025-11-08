Обстрел Днепра 8 ноября — из-под завалов извлекли еще одно тело

В Днепре возросло количество погибших в результате обстрела
В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 8 ноября. Из-под завалов достали тело мужчины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.
Обстрел Днепра 8 ноября
"Число жертв российской атаки на днепровскую многоэтажку возросло до трех", — рассказал Гайваненко.
Он добавил, что аварийно-спасательные работы завершены.
В ГСЧС сообщили, что оккупанты в Днепре убили трех человек, а ранили 12, среди которых двое детей. Российский удар разрушил квартиры с четвертого по шестой этажи.
"На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Напомним, местные жители рассказали о российском обстреле Днепра 8 ноября. Враг ударил по многоэтажке.
Всего ночью захватчики выпустили 503 средства воздушного нападения. Речь идет о ракетах и дронах.
Читайте Новини.LIVE!