Обстрел Днепра 8 ноября — из-под завалов извлекли еще одно тело

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 8 ноября. Из-под завалов достали тело мужчины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

"Число жертв российской атаки на днепровскую многоэтажку возросло до трех", — рассказал Гайваненко.

Спасатели в Днепре. Фото: ГСЧС

Он добавил, что аварийно-спасательные работы завершены.

Сообщение Гайваненко. Фото: скриншот

В ГСЧС сообщили, что оккупанты в Днепре убили трех человек, а ранили 12, среди которых двое детей. Российский удар разрушил квартиры с четвертого по шестой этажи.

Разбор завалов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте российского обстрела Днепра. Фото: ГСЧС

"На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, местные жители рассказали о российском обстреле Днепра 8 ноября. Враг ударил по многоэтажке.

Всего ночью захватчики выпустили 503 средства воздушного нападения. Речь идет о ракетах и дронах.