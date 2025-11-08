Видео
Главная Армия В Днепре возросло количество погибших в результате обстрела

В Днепре возросло количество погибших в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 17:59
обновлено: 18:12
Обстрел Днепра 8 ноября — из-под завалов извлекли еще одно тело
Последствия обстрела Днепра 8 ноября. Фото: ГСЧС

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 8 ноября. Из-под завалов достали тело мужчины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Днепра 8 ноября

"Число жертв российской атаки на днепровскую многоэтажку возросло до трех", — рассказал Гайваненко.

Обстріл Дніпра 8 листопада
Спасатели в Днепре. Фото: ГСЧС

Он добавил, что аварийно-спасательные работы завершены.

null
Сообщение Гайваненко. Фото: скриншот

В ГСЧС сообщили, что оккупанты в Днепре убили трех человек, а ранили 12, среди которых двое детей. Российский удар разрушил квартиры с четвертого по шестой этажи.

Російська атака на Дніпро 8 листопада
Разбор завалов в Днепре. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Дніпру 8 листопада
Спасатели на месте российского обстрела Днепра. Фото: ГСЧС

"На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, местные жители рассказали о российском обстреле Днепра 8 ноября. Враг ударил по многоэтажке.

Всего ночью захватчики выпустили 503 средства воздушного нападения. Речь идет о ракетах и дронах.

война убийство Днепр Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
